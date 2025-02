Kanye West sieht sich weit verbreiteten Gegenreaktionen ausgesetzt, nachdem ein Super-Bowl-Werbespot die Zuschauer auf seine Yeezy-Website verwiesen hat, auf der T-Shirts mit einem Hakenkreuz verkauft werden. Das 20-Dollar-Shirt mit der Aufschrift „HH-01“, angeblich eine Anspielung auf „Heil Hitler“, ist der einzige Artikel, der auf der Website angeboten wird. Der Werbespot, der in ausgewählten Märkten wie Los Angeles ausgestrahlt wurde, zeigte West in einem Zahnarztstuhl, wie er lässig für seine Website wirbt, ohne das T-Shirt zu erwähnen. Eine Quelle sagte gegenüber Variety, dass der Werbespot rechtlich genehmigt und ausgestrahlt wurde, weil es keine Probleme mit den Standards für den 30-sekündigen Spot gab. Die Aktion hat die Empörung von Anti-Hass-Organisationen ausgelöst, darunter die Anti-Defamation League (ADL), die die Verwendung des Nazi-Symbols verurteilt hat. „Das Hakenkreuz ist das Symbol, das von Hitler als Hauptemblem der Nazis übernommen wurde. Es hat seine Anhänger im 20. Jahrhundert begeistert und bedroht weiterhin diejenigen, die von Antisemitismus und weißer Vorherrschaft betroffen sind, und flößt ihnen Angst ein“, so die ADL in einer Erklärung. Kritiker haben auch Shopify dafür kritisiert, dass die Verkäufe auf seiner Plattform stattfinden. Die Kontroverse kommt nach einer Woche provokativer Posts von West in den sozialen Medien, in denen er unter anderem seine Bewunderung für Adolf Hitler zum Ausdruck brachte und sich selbst als Nazi bezeichnete. West, der jetzt rechtlich als Ye bekannt ist, deaktivierte sein X-Konto kurz nach diesen Äußerungen. Diese jüngste Aktion hat den Ruf nach einem Boykott von Wests Marke neu entfacht und Fragen über das Prüfverfahren für lokale Super Bowl-Werbespots aufgeworfen.