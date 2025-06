Kanye West, bekannt als „Ye“, erwägt, Sean 'Diddy' Combs' Bundesprozess beizuwohnen, um den Musikmogul öffentlich zu unterstützen. Eine Quelle, die Combs nahe steht, sagte CNN, dass West mit Combs' Sohn, Christian 'King' Combs, in Kontakt steht, um die Familie möglicherweise vor Gericht zu begleiten. West befindet sich derzeit in New York, hat aber noch nicht an der Verhandlung teilgenommen. Möglicherweise wird er erscheinen, wenn die Verteidigung nächste Woche mit der Präsentation ihres Falls beginnt. Christian Combs und West arbeiten Berichten zufolge gemeinsam an Musik, so die gleiche Quelle. West hat sich bereits in der Vergangenheit für Combs eingesetzt, indem er in den sozialen Medien zu seiner Freiheit aufrief und ihn in einem Song erwähnte, den er während eines Telefonats aus dem Gefängnis aufgenommen hatte. In diesem Song mit dem Titel „Lonely Roads Still Go to Sunshine“ sind auch Wests Tochter und Christian Combs zu hören. Im Februar sorgte West für Empörung, weil er Hakenkreuz-T-Shirts verkaufte und eine Super-Bowl-Werbung dafür schaltete, was die Kritik an früheren antisemitischen Äußerungen noch verstärkte. West, der von früheren Partnern wegen Hassreden fallen gelassen wurde, ist eine der wenigen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die Combs während seines Prozesses noch öffentlich unterstützen.