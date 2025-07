Kanye West hat eine vernichtende Antwort auf die geänderte Klage seiner ehemaligen Assistentin Lauren Pisciotta veröffentlicht, die ihn der sexuellen Nötigung, des Angriffs und der falschen Inhaftierung beschuldigt. Ein Sprecher von Yeezy wies ihre Behauptungen als „Fantasiegebilde“ zurück und verwies auf Ungereimtheiten in den vier Versionen ihrer Klage. „Jede Revision widerspricht den anderen und wird immer absurder“, sagte der Sprecher und schwor, ihre Geschichte vor Gericht „zu vernichten“. Milo Yiannopoulos, der für West sprach, bezeichnete Pisciotas Anschuldigungen als „absurd“ und behauptete, sie habe es auf „den einen Rapper abgesehen, der Gewalt verabscheut“. Pisciotta behauptet, West habe sie in einem Hotel angegriffen, ihr wiederholt sexuelle Avancen gemacht und sie belästigt, indem er sie als „sexuelles Geschenk“ anbot. Ihre Anwältin Lisa Bloom erwiderte, West habe „vieles von dem, was sie behauptet, öffentlich zugegeben“ und warnte vor schädlichen Eingeständnissen, die vor Gericht ans Licht kommen würden. Wests Team behauptet, die Klage sei unbegründet und verleumderisch. Pisciottas Klage, die erstmals im vergangenen Jahr eingereicht wurde, ist inmitten der sich verschärfenden öffentlichen und rechtlichen Auseinandersetzungen mehrfach geändert worden.