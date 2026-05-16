Kanye West wird trotz der antisemitischen Kontroverse um den Rapper ein Konzert in Georgien geben, das von Live Nation Israel produziert wird. West, auch bekannt als Ye, wird am 12. Juni in der Dinamo Arena in Tiflis auftreten. Das Konzert gilt als internationaler Großauftritt im wachsenden georgischen Livemusik-Markt. Es ist Teil von „Starring Georgia“, einer staatlich geförderten Initiative, die international gefragte Künstler, die noch nie in Georgien aufgetreten sind, gewinnen soll. Die Veranstalter gaben bekannt, dass 70.000 Tickets für das Konzert innerhalb eines Tages ausverkauft waren. Ein Sprecher von Live Nation erklärte gegenüber dem Rolling Stone, dass das Unternehmen „das Ye-Konzert in Georgien nicht produziert; die Produktion übernimmt Blue Stone Productions.“ Trotz dieser Klarstellung befinden sich Mitarbeiter und Auftragnehmer von Live Nation Israel und der Bluestone Group bereits in Tiflis, um die Produktion für die Veranstaltung vorzubereiten. Nur drei Flugstunden von Tel Aviv entfernt liegt Georgien, ein beliebtes Reiseziel für Israelis, das seit den Anschlägen vom 7. Oktober einen stetigen Anstieg israelischer Besucher verzeichnet. Diese Buchung steht im Gegensatz zu Wests Stornierungen anderer Veranstaltungen, darunter das Wireless Festival in London, das ihn nach dem Entzug seines Visums ausgeladen hat. West sah sich aufgrund seiner früheren antisemitischen Äußerungen, darunter ein Tweet aus dem Jahr 2022, in dem er drohte, Juden „todesverbrechen“ zu begehen, massiver Kritik ausgesetzt.