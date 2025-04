In einer Reihe von Posts auf X hat Kanye West behauptet, dass er während ihrer Kindheit eine intime Beziehung mit seinem männlichen Cousin hatte. Der Rapper machte die Enthüllung, während er einen Ausschnitt aus dem Musikvideo für seinen neuen Song „Cousins“ teilte. „Dieser Song heißt COUSINS und handelt von meinem Cousin, der lebenslänglich im Gefängnis sitzt, weil er eine schwangere Frau umgebracht hat. Ein paar Jahre nachdem ich ihm gesagt habe, dass wir uns keine 'schmutzigen Magazine mehr zusammen anschauen' würden, dachte ich vielleicht in meinem egozentrischen Durcheinander, dass es meine Schuld war, dass ich ihm diese schmutzigen Magazine gezeigt habe, als er 6 Jahre alt war und dann haben wir das, was wir gesehen haben, nachgespielt“, sagte West in den X-Posts. West verriet, dass er die Magazine im Kleiderschrank seiner verstorbenen Mutter Donda West gefunden hat, von der er kürzlich behauptete, sie sei lesbisch gewesen. „Mein Name ist Ye und ich habe den Schwanz meiner Cousine gelutscht, bis ich 14 war“, schloss er seine Nachricht und fügte hinzu: “Tweet sent.“ Der Text des Songs beschreibt intime Beziehungen zwischen Kanye und seinem Verwandten, während das dazugehörige Video grafische Waffengewalt und halbpornografische Bilder zeigt. Sowohl West als auch seine Ex-Frau Kim Kardashian haben bereits öffentlich über die Situation seines Cousins gesprochen. In einem Interview mit Jimmy Kimmel im Jahr 2018 sagte Ye: „Mein Cousin sitzt wegen Mordes im Gefängnis, und ich liebe ihn. Er hat etwas Schlimmes getan, aber ich liebe ihn trotzdem.“ Im Jahr 2020 diskutierte Kardashian mit Marc M. Howard, dem Präsidenten des Frederick Douglass Project for Justice, über Wests Cousin und enthüllte, dass dieser für einen Mord, den er mit 17 Jahren begangen hatte, eine doppelt lebenslange Haftstrafe erhielt.