Kanye West hat enthüllt, dass bei ihm Autismus diagnostiziert worden ist. Dies geschieht wenige Tage nach seinem umstrittenen Auftritt auf dem roten Teppich bei den Grammys mit Ehefrau Bianca Censori. In einer Episode des Podcasts „The Download“ sprach West mit Moderator Justin Laboy, einem ehemaligen Profi-Basketballspieler, über seine psychische Gesundheit. In den letzten Jahren hat der Rapper häufig über seine bipolare Störung gesprochen und sogar den Satz „I hate being Bi-Polar it's awesome“ (Ich hasse es, bipolar zu sein, es ist großartig) auf das Cover seines 2018er Albums „ye“ geschrieben. Der 'Yeezy'-Designer verriet, dass seine Frau Bianca Censori ihn ermutigte, eine zweite Meinung einzuholen, was ihn dazu brachte, mit dem ehemaligen Arzt von Justin Bieber zusammenzuarbeiten. Der Rapper verriet, dass er eine neue Diagnose erhalten habe: „Es hat sich herausgestellt, dass ich wirklich einen Fall von Autismus habe.“ „Autismus bringt dich zu einem 'Rain Man'-Ding, bei dem du sagst, ich werde diesen Trump-Hut tragen, weil ich Trump im Allgemeinen mag, und wenn dir die Leute dann sagen, dass du es nicht tun sollst, steigst du einfach auf diesen einen Punkt ein“, erklärte der Rapper. Im Jahr 2020, als Kim Kardashian noch mit West verheiratet war, verteidigte sie den Rapper auf Instagram, nachdem er sich in den sozialen Medien mehrfach danebenbenommen hatte. Zwei Jahre später machte West beleidigende antisemitische Äußerungen, die dazu führten, dass Adidas seine Zusammenarbeit mit ihm beendete. Kürzlich löste der Rapper eine Kontroverse auf dem roten Teppich der Grammys aus, als seine Frau Censori ein komplett durchsichtiges Minikleid trug.