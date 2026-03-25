Justin Timberlake steht seit Jahrzehnten im Rampenlicht, doch nicht alles davon dreht sich um seine Hits und Auszeichnungen. Werfen wir einen Blick auf einige der bekanntesten Kontroversen des ehemaligen NSYNC-Mitglieds. Eine der frühesten war sein Auftritt in der Halbzeitshow des Super Bowls 2004 mit Janet Jackson. Der Auftritt erlangte traurige Berühmtheit, nachdem eine „Kleiderpanne“ live im Fernsehen übertragen wurde, bei der Timberlake kurzzeitig Jacksons Brust entblößte. Während CBS hohe Geldstrafen zahlen musste, wurde Timberlake für seine Rolle in diesem Moment heftig kritisiert, obwohl er Berichten zufolge weit weniger langfristige Konsequenzen zu tragen hatte als Jackson. Dann war da noch seine Beziehung mit Popstar Britney Spears. Jahre nach ihrer Trennung, nach Spears’ 2023 erschienenen Memoiren „The Woman in Me“, rückte ihre Beziehung erneut in den Fokus der Öffentlichkeit. Das Paar war von 1999 bis 2002 zusammen, und Spears behauptete, Timberlake sei ihr in dieser Zeit untreu gewesen. Sie behauptete außerdem, Timberlake habe sie zu einer Abtreibung gedrängt, da er angeblich gesagt habe, er sei noch nicht bereit, Vater zu werden. Timberlake sah sich im Laufe seiner Solokarriere immer wieder Kritik ausgesetzt, insbesondere hinsichtlich seines Images und seines Musikstils. Einige Kritiker argumentierten, dass Elemente seines Brandings und seiner visuellen Darstellungen aus den frühen 2000er-Jahren stark von Genres der afroamerikanischen Musik beeinflusst waren, ohne deren kulturelle Ursprünge ausreichend zu würdigen – eine Diskussion, die auch in breiteren Debatten über Einfluss und Anerkennung in der Popmusik fortgeführt wird. Und erst kürzlich tauchten nach einem Rechtsstreit Aufnahmen seiner Körperkamera von seiner Trunkenheitsfahrt im Jahr 2024 in Sag Harbor, New York, wieder auf. Die Aufnahmen zeigen, wie er die Alkoholtests nicht besteht und in Gewahrsam genommen wird. Später akzeptierte er eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft, die eine Geldstrafe, gemeinnützige Arbeit und den Entzug seines Führerscheins beinhaltete.