Justin Timberlake hat auf Instagram bekannt gegeben, dass bei ihm Borreliose diagnostiziert wurde. Er teilte diese Nachricht in einem Beitrag zum Abschluss seiner „Forget Tomorrow”-Tournee mit, die in der Türkei endete. Timberlake bezeichnete die Krankheit als „unerbittlich schwächend, sowohl geistig als auch körperlich” und sagte, er hätte die Tournee beinahe abgesagt, sich aber aufgrund der Freude, die sie ihm bereitete, dafür entschieden, weiter aufzutreten. Der Sänger von „SexyBack” bezeichnete sich selbst als zurückhaltend, sagte aber, er sei dankbar, dass er durchgehalten habe. „Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie meine Zukunft auf der Bühne aussehen wird, aber ich werde diese Tournee immer in guter Erinnerung behalten”, schrieb er und dankte seiner Frau Jessica Biel und ihren Söhnen für ihre Unterstützung. Timberlake hatte während der Tournee mehrere Shows aufgrund von Gesundheitsproblemen verschoben und abgesagt, darunter Bronchitis, Kehlkopfentzündung und Grippe. Sechs US-Shows wurden von Ende 2024 auf Anfang 2025 verschoben, und das letzte US-Konzert in Ohio wurde abgesagt. Die Lyme-Borreliose, die durch schwarzbeinige (Hirsch-)Zecken übertragen wird, kann grippeähnliche Symptome, neurologische Probleme und Gelenkschmerzen verursachen. Sie ist in der Regel mit Antibiotika behandelbar, aber bei einigen Patienten treten anhaltende Symptome auf. Im Jahr 2024 bekannte sich Timberlake in New York wegen Trunkenheit am Steuer schuldig und veröffentlichte später eine öffentliche Sicherheitsbotschaft, in der er andere dazu aufforderte, nicht unter Alkoholeinfluss zu fahren.