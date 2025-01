Der Rechtsstreit zwischen Blake Lively und dem 'Nur noch ein einziges Mal'-Co-Star Justin Baldoni ist mit der Veröffentlichung von Hinter-den-Kulissen-Material durch Baldonis Anwaltsteam eskaliert. Das Video, das eine intime Slow-Dance-Szene zeigt, wurde von Lively in ihrer Klage vom Dezember zitiert, in der sie Baldoni vorwarf, sich während der Dreharbeiten unangemessen verhalten zu haben. „[Baldoni] beugte sich vor und zog seine Lippen langsam von ihrem Ohr über ihren Hals, während er sagte: 'Es riecht so gut'... Herr Baldoni streichelte Frau Lively mit seinem Mund auf eine Weise, die nichts mit ihren Rollen zu tun hatte. Als Frau Lively später gegen dieses Verhalten Einspruch erhob, antwortete Herr Baldoni: 'Ich fühle mich nicht einmal zu dir hingezogen'“, heißt es in der Beschwerde von Frau Lively. Das den Medien zur Verfügung gestellte Filmmaterial zeigt mehrere Aufnahmen der Szene, in denen die Schauspieler lachen und über die Regie diskutieren. An einer Stelle fragt Baldoni scherzhaft, ob er sich einen Bart wachsen lasse, während er sich für die Szene an ihren Hals schmiegt, woraufhin sie antwortet: „ Du bekommst wahrscheinlich etwas von meinem Selbstbräuner ab". Baldoni kommentiert, dass Livelys Bräunungsspray „gut riecht“, und Lively antwortet: „Nun, das ist es nicht. Es ist mein Körper-Makeup“. Baldonis Anwälte behaupten, dass das Filmmaterial Livelys Behauptungen widerlegt, und betonen, dass seine Handlungen charaktergerecht und professionell waren. „Die folgenden Videos, die am 23. Mai 2023 aufgenommen wurden, widerlegen eindeutig Frau Livelys Charakterisierung seines Verhaltens... Die fragliche Szene sollte zeigen, wie sich die beiden Charaktere ineinander verlieben und sich danach sehnen, einander nahe zu sein. Beide Schauspieler verhalten sich eindeutig im Rahmen der Szene und mit gegenseitigem Respekt und Professionalität“, erklärte das Anwaltsteam von Justin Baldoni. Livelys Anwaltsteam bezeichnete das Video jedoch als „vernichtend“ und behauptete, dass es ihre Behauptungen bestätige. Sie behaupten, Baldoni habe ohne vorherige Absprache oder Zustimmung körperliche Handlungen improvisiert und damit etablierte Grenzen verletzt, und betonten das Fehlen eines Intimitätskoordinators. „Keine Frau sollte Abwehrmaßnahmen ergreifen müssen, um unerwünschte Berührungen am Arbeitsplatz zu vermeiden“, so die Anwälte von Lively. Der Streit ist Teil eines größeren Rechtsstreits. Lively beschuldigt Baldoni, sich sowohl am Set als auch außerhalb unangemessen verhalten und eine Hetzkampagne gegen sie inszeniert zu haben. Baldoni hat eine 250-Millionen-Dollar-Klage gegen die New York Times und eine 400-Millionen-Dollar-Verleumdungsklage gegen Lively und ihren Ehemann Ryan Reynolds eingereicht.