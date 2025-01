Der Regisseur und Schauspieler Justin Baldoni und der Hollywood-Star Blake Lively befinden sich in einer juristischen Fehde, die zu einer Reihe von Hin- und Herbewegungen zwischen den beiden geführt hat. Die beiden arbeiteten gemeinsam an dem von Baldoni inszenierten Film „Nur noch ein einziges Mal“, einer Verfilmung des gleichnamigen Romans von Colleen Hoover. Nach der Veröffentlichung des Films im Jahr 2024 kursierten Gerüchte über Spannungen zwischen Baldoni und anderen Darstellern während der Pressetour. Obwohl er eine der wichtigsten Rollen in dem Projekt spielte, nahm Baldoni nicht an Interviews oder Medienauftritten mit der Besetzung teil. Online-Nutzer kritisierten Lively dafür, dass sie während der Pressetour das Thema häusliche Gewalt nicht stärker ansprach und stattdessen lieber für ihre eigenen Unternehmen warb. Im Dezember 2024 reichte Lively eine Beschwerde bei der kalifornischen Bürgerrechtsbehörde ein, in der sie Baldoni beschuldigte, in ihre Privatsphäre eingedrungen zu sein, indem er „uneingeladen ihren Schminkwagen betrat, während sie unbekleidet war“. Die Schauspielerin behauptet auch, Baldoni habe sie „routinemäßig erniedrigt“, indem er sie vier Monate nach der Geburt unter Druck gesetzt habe, Gewicht zu verlieren. Lively behauptet, Baldoni habe sich an ihren Fitnesstrainer gewandt und angedeutet, dass er wolle, dass die Schauspielerin abnimmt. Außerdem behauptet sie, der Regisseur habe mit den Publizistinnen Jennifer Abel und Melissa Nathan eine PR-Kampagne inszeniert, um ihren Ruf zu „zerstören“. Baldonis Anwaltskanzlei bezeichnete die Anschuldigungen als „völlig falsch, ungeheuerlich und absichtlich anzüglich“. Der 40-jährige Schauspieler wurde daraufhin von seiner Talentagentur WME entlassen. Der „Gossip Girl“-Star wirft ihnen vor, „Vergeltung an ihr zu üben, weil sie sexuelle Belästigung und Sicherheitsbedenken am Arbeitsplatz gemeldet hat“. Baldoni reagierte noch am selben Tag mit einer Verleumdungsklage in Höhe von 250 Millionen Dollar gegen die New York Times wegen ihrer Berichterstattung über Livelys Vorwürfe. Der Schauspieler beschuldigt die Zeitung, sich „den Wünschen und Launen zweier mächtiger, ‚unantastbarer‘ Hollywood-Eliten zu beugen“, nämlich Lively und ihrem Ehemann Ryan Reynolds. Im Januar 2025 reichte Baldoni in New York eine Bundesklage gegen Lively, ihren Ehemann Ryan Reynolds, ihre Publizistin Leslie Sloane und Sloanes Firma Vision PR ein. Der 'Jane The Virgin'-Star beschuldigt Lively, ihn, seine Familie und seine Partner zu „quälen“, falsche Behauptungen über sexuelle Belästigung aufzustellen und ihn als „Sündenbock“ zu benutzen, um negative Presse zu vermeiden. In seiner Klage wirft Baldoni dem „Deadpool“-Star außerdem vor, ihm gegenüber aggressiv gewesen zu sein und ihn zu Drehbuchänderungen gedrängt zu haben. Der Schauspieler behauptet außerdem, dass Livelys Behauptungen über sexuelle Belästigung „kalkulierte“ erfundene Geschichten waren, die seine Karriere zerstören sollten, „wenn sie sich ihren unaufhörlichen Forderungen nicht beugen würden.“ Am Silvesterabend reichte Lively vor einem New Yorker Bundesgericht eine Klage gegen Baldoni, seinen Publizisten, die Wayfarer Studios und andere ein. Baldonis Anwaltskanzlei veröffentlichte kürzlich ein 10-minütiges Video, das drei Aufnahmen einer Szene zeigt, in der Lively behauptet, der Schauspieler habe sie unangemessen berührt. In Livelys Klage behauptet sie, Baldoni habe sich „nach vorne gelehnt und seine Lippen langsam von ihrem Ohr über ihren Hals gezogen, während er sagte: „Es riecht so gut“. In dem Clip küsst Baldoni Livelys Nacken, während sie kommentiert: „Du wirst wahrscheinlich selbstbräuner an dich bekommen“, und er antwortet: „Es riecht gut.“ Livelys Team sagt, dass das Filmmaterial ihre Darstellung voll und ganz bestätigt, und „jede Frau, die am Arbeitsplatz unangemessen berührt wurde, wird das Unbehagen von Frau Lively erkennen.“ Die beiden haben noch keine Entscheidung eines Richters zu einer ihrer Klagen erhalten, und beide bestreiten die gegensätzlichen Anschuldigungen.