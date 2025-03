Die Schauspielerin Julia Stiles hat sich an eine unangenehme Erfahrung mit dem geschändeten Regisseur Harvey Weinstein während der Dreharbeiten zu dem Film „Den Einen oder Keinen“ aus dem Jahr 2000 erinnert. Während eines kürzlichen Auftritts im Podcast 'Films To Be Buried With' verriet Stiles, dass Weinstein sie mit einem „schleimigen“ Gefühl zurückließ, nachdem er sie gezwungen hatte, eine Tanzszene zu spielen. Stiles, die mit dem ursprünglichen Drehbuch von Kris Isacsson zufrieden war, war mit dem Endergebnis aufgrund von Weinsteins Intervention nicht mehr zufrieden. Die Schauspielerin, die in den frühen 2000er Jahren regelmäßig in Liebesfilmen auftrat, erzählte dem Podcast-Moderator Brett Goldstein, dass Weinstein das ursprüngliche Drehbuch für den Film geändert habe. „Es war einfach dumm. Wir stellen sie auf einen Billardtisch und lassen sie [tanzen]. Das war nicht einmal einfallsreich. Ich fühlte mich die ganze Zeit so schleimig dabei. Ich weiß nicht, ob es in den Film gekommen ist, aber es war nervig. Ich dachte mir: Das ist so billig und trägt nicht zur Geschichte bei“, erklärte Stiles. Der 72-jährige Produzent verbüßt derzeit eine 16-jährige Haftstrafe in Rikers Island und wartet auf ein Wiederaufnahmeverfahren aufgrund mehrerer Anklagen wegen sexuellen Fehlverhaltens und Vergewaltigung aus den Jahren 2006 und 2013. Weinstein, der an einer Herzerkrankung und Knochenmarkkrebs leidet, fordert derzeit Schadensersatz vom Gefängnis wegen angeblicher „beklagenswerter Bedingungen“ und „medizinischer Fahrlässigkeit“.