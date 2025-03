Hollywood-Schauspieler Jonathan Majors hat in einem durchgesickerten Tonband zugegeben, seine Ex-Freundin Grace Jabbari körperlich angegriffen zu haben. Das Tonband, das vom Rolling Stone veröffentlicht wurde, zeichnete einen angespannten Austausch zwischen Majors und seiner damaligen Freundin Jabbari auf. Die turbulente Beziehung des Paares hat seit Majors Verhaftung im März 2023 für Schlagzeilen gesorgt. Der Audioclip, der Ausschnitte von September 2022 enthält, unterstreicht den turbulenten Charakter der Beziehung, in der Majors angeblich körperliche Aggressionen gegenüber Jabbari zugab. „Ich schäme mich, ich war noch nie zuvor aggressiv gegenüber einer Frau. Ich habe noch nie eine Frau angegriffen - ich habe dich angegriffen“, sagte Majors angeblich in dem geleakten Audiomitschnitt. Im Dezember 2023 wurde Majors der Körperverletzung dritten Grades und der Belästigung zweiten Grades für schuldig befunden, nachdem er vor einer Jury in Manhattan auf nicht schuldig plädiert hatte. Der Schauspieler wurde zu einem 52-wöchigen Interventionsprogramm gegen häusliche Gewalt in Los Angeles und einer Geldstrafe in Höhe von 230 Euro verurteilt. Jabbari, eine professionelle Tänzerin aus dem Vereinigten Königreich, beschuldigte Majors, ihr sowohl emotionale als auch körperliche Schmerzen zugefügt zu haben, wobei sie bei einem Vorfall einen gebrochenen Finger und eine Schnittwunde hinter dem Ohr davontrug. In einem kürzlichen Interview mit dem Hollywood Reporter verriet Majors, dass sein Therapieprogramm ihm geholfen hat, die Erfahrungen des sexuellen Missbrauchs in der Kindheit zu verarbeiten.