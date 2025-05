John Legend hat sich gegen seinen ehemaligen Freund und Mentor Kanye West (Ye) ausgesprochen und dessen jüngstes Verhalten als „Anti-Schwarz “ und „antisemitisch“ bezeichnet. In einem Interview erinnerte Legend an ihre gemeinsame Geschichte und äußerte sich traurig über Yes Wandel. „Kanye war leidenschaftlich, begabt und voller großer Träume, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Menschen um ihn herum... Es ist traurig, manchmal schockierend, zu sehen, wo er jetzt ist. Ich habe keine Anzeichen von Antisemitismus oder "Anti-Schwarzsein" gesehen, wie wir sie heute erleben“, erklärte Legend. Legend sagte, er glaube, dass „Yes Abstieg“ nach dem Tod seiner Mutter, Donda West, im Jahr 2007 begann und sich in den letzten Jahren noch beschleunigt hat. Ye sah sich wegen seiner aufrührerischen Rhetorik, einschließlich antisemitischer Posts in den sozialen Medien und umstrittener Merchandising-Artikel, zunehmend mit Gegenreaktionen konfrontiert. Nachdem Ye 2001 Jay-Zs „The Blueprint“ produziert hatte, erlangte er Anerkennung als Solokünstler, und Legend begleitete ihn als Sänger und Keyboarder auf Tournee. Legend unterschrieb schließlich bei Yes Label G.O.O.D. Music und veröffentlichte 2004 sein Debütalbum „Get Lifted“. Später entzweiten sich die beiden über die Politik. Im Jahr 2020 kandidierte Ye für das Amt des Präsidenten und unterstützte öffentlich Donald Trump, was seine Beziehungen zu vielen in der Musikindustrie, einschließlich Legend, belastete. Ye beschuldigte später sowohl Legend als auch Big Sean, sich aufgrund politischer Differenzen gegen ihn gewandt zu haben und behauptete, sie würden von den Demokraten benutzt.