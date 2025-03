Joe Rogan hat sich zum laufenden Rechtsstreit zwischen Justin Baldoni und Blake Lively geäußert und sich auf die Seite des Schauspielers und Regisseurs in seiner Gegenklage gegen Lively und ihren Mann Ryan Reynolds gestellt. In der Sendung „The Joe Rogan Experience“ behauptete der Podcast-Moderator, Reynolds versuche nun, sich von der Klage zu distanzieren, sei aber nach wie vor ein „wichtiger Teil“ des Prozesses. Rogan sprach auch Baldonis Behauptungen an, dass Lively und Reynolds während der Arbeit an dem Film versucht hätten, die Kontrolle über 'It Ends With Us' zu übernehmen. Baldoni hat Lively und Reynolds auf 400 Millionen Dollar (370 Millionen Euro) verklagt und behauptet, sie hätten versucht, seinen Ruf zu zerstören, während Lively Baldoni der sexuellen Belästigung bezichtigt hat. Rogan unterstützte Baldonis Entscheidung, eine Gegenklage einzureichen, und beschrieb ihn als einen „wirklich süßen, netten Kerl“. Er bezog sich auch auf Textnachrichten, in denen Lively Baldoni angeblich in ihren Wohnwagen einlud, während sie stillte, obwohl sie behauptete, er sei ohne ihre Zustimmung hereingekommen. Rogan wies außerdem darauf hin, dass Baldoni die New York Times wegen ihrer Berichterstattung über Livelys Klage auf 200 Millionen Dollar (185 Millionen Euro) verklagt. Er deutete an, dass sich viele in Hollywood davor fürchten, rechtliche Schritte gegen Reynolds und Lively einzuleiten. Die Klage soll 2026 vor Gericht gehen, während Lively und Reynolds beantragt haben, Baldonis Ansprüche abzuweisen.