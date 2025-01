Joe Alwyn sagt, er habe seine Beziehung mit Taylor Swift hinter sich gelassen und „andere Leute“ sollten das auch tun. In einem Interview mit The Guardian antwortete der 33-jährige Schauspieler auf die Andeutung, dass er die sechsjährige Beziehung hinter sich lassen wolle, indem er bestätigte, dass er dies bereits getan habe. Der Schauspieler bemerkte: „Das ist etwas, was andere Leute tun sollten. Wir reden hier über etwas, das in meinem Leben schon eine Weile her ist.“ Alwyn erinnerte sich daran, dass sich sein Leben nach seiner Rolle in 'Billy Lynn's Long Halftime Walk' von 2016 veränderte, denn kurz danach lernte er Swift kennen. Auf die Frage, ob seine Beziehung zu der Sängerin seine Karriere überschatten könnte, antwortete der Schauspieler: „Ich habe versucht, mich nur darauf zu konzentrieren, das zu kontrollieren, was ich kontrollieren kann.“ „Ich denke, ich habe das getan, was viele Leute tun, die in der Öffentlichkeit stehen, nämlich einfach versuchen, es zu ignorieren. Wenn man das nicht tut und all die anderen Dinge zulässt, und wenn es anfängt, einen und das eigene Verhalten zu beeinflussen, dann lebt man von außen nach innen. Und dann ist man ziemlich gef*****“, sagte Alwyn. Im Juni 2024, über ein Jahr nach der Trennung, die Schlagzeilen machte, teilte der Star der Sunday Times Style mit, dass seine Beziehung mit der „Blank Space“-Sängerin „lang, liebevoll“ und „voll und ganz engagiert“ war. Swift ist derzeit mit dem Kansas City Chiefs-Spieler Travis Kelce liiert.