J.K. Rowling hat erklärt, dass sie Paapa Essiedu, einen Schauspieler der Fernsehserie „Harry Potter“, nicht feuern würde, weil er sich für die Rechte von Transgendern einsetzt, selbst wenn sie die Macht dazu hätte. „Ich habe nicht die Macht, einen Schauspieler aus der Serie zu entlassen, und ich würde sie auch nicht ausüben, wenn ich sie hätte“, schrieb sie in einem Beitrag auf X. Essiedu, der in der Serie die Rolle des Severus Snape spielt, unterzeichnete kürzlich einen offenen Brief, in dem er ein britisches Urteil kritisierte, das das Geschlecht ausschließlich durch das biologische Geschlecht definiert. Auch Bella Ramsey, Nicola Coughlan und andere prominente Persönlichkeiten aus Film und Fernsehen unterzeichneten den Brief zur Unterstützung der Rechte von Transsexuellen. Rowling steht seit 2020 in der Kritik, weil sie regelmäßig Ansichten im Internet verbreitet, die viele als transphob oder transfeindlich bezeichnen. HBO hat bestätigt, dass Rowling „sehr, sehr stark“ in die „Harry Potter“-Serie involviert ist, unter anderem bei der Einstellung von wichtigen Kreativen. HBO-Führungskraft Casey Bloys sagte, dass die Serie „nicht heimlich mit irgendetwas infundiert wird“ und bezeichnete Rowlings Politik als „persönlich“. Die neue „Harry Potter“-Serie beginnt noch in diesem Jahr mit der Produktion und wird voraussichtlich im Jahr 2026 Premiere haben.