Jimmy Kimmel hat sich zu den Unruhen in Minneapolis geäußert, nachdem Renee Nicole Good durch einen ICE-Beamten erschossen wurde. Er kritisierte außerdem US-Präsident Donald Trumps Entscheidung, weitere Beamte in die Stadt zu entsenden. „Wir erleben Trumps andauernden Krieg gegen Minneapolis“, sagte Kimmel in seiner Show „Jimmy Kimmel Live“ und spottete über die Entscheidung, zusätzliche ICE-Beamte in die Stadt zu schicken. „Denn was macht man, wenn man versucht, einen Fettbrand zu löschen?“, fragte Kimmel. „Man schüttet noch mehr Fett drauf, richtig?“ Kimmel sagte, nach Goods Tod hätten landesweit „Tausende und Abertausende patriotische Amerikaner“ protestiert, darunter auch Demonstranten in Minneapolis, die „bei -9 Grad Celsius auf die Straße gegangen“ seien. Trotz der Proteste bezeichnete die US-Heimatschutzministerin, Kristi Noem, Good erneut als „inländische Terroristin“. „Genau das wollen sie uns glauben machen“, sagte Kimmel und argumentierte, dass die Behörden alle Demonstranten als gewalttätig darstellten, „selbst eine Mutter in einem Honda“. „Und ironischerweise“, sagte Kimmel, „versucht das Weiße Haus hier, die Proteste zu unterdrücken, während der Ly-Ayatollah angeblich über einen Militärschlag gegen den Iran nachdenkt, um die dortigen Demonstranten zu unterstützen.“ „Ich habe eine Idee“, fügte er hinzu. „Schickt all die ICE-Leute aus Minneapolis in den Iran. Die könnten helfen!“ Good, eine 37-jährige dreifache Mutter, wurde während einer 30-tägigen Razzia der Einwanderungsbehörde in Minnesota von einem maskierten ICE-Beamten erschossen.