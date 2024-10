Jimmy Kimmel hat Donald Trump in einem Monolog verspottet, indem er ihn herausforderte, einen im Fernsehen übertragenen „Test über kognitive Ausdauer und Beweglichkeit“ gegen Vizepräsidentin Kamala Harris zu machen. Der Late-Night-Moderator sagte: „Wir werden 1000 Tests stapeln, Sie können einen aus dem Stapel ziehen und Sie und Kamala machen denselben - auf diese Weise gibt es keine Chance auf Betrug“. „Du hast ein riesiges Gehirn. Dein Gehirn ist das allergrößte. Das hast du uns schon so oft gesagt. Wenn Sie zu viel Angst haben, wieder zu debattieren, dann fordere ich Sie auf, einen kognitiven Test gegen den Vizepräsidenten zu machen. Mal sehen, wie Sie abschneiden. Sie können dafür Geld verlangen, wenn Sie wollen. Machen Sie ein Pay-per-View daraus. Ich zahle Ihnen 49,99 Dollar“, sagte Kimmel. Kimmell rügte den ehemaligen Präsidenten auch dafür, dass er seinen medizinischen Bericht, seine Steuererklärungen oder seinen Gesundheitsplan für Amerika nicht veröffentlicht hat. Kimmell fügte hinzu, seit Harris den ehemaligen Präsidenten in der Präsidentschaftsdebatte „blamiert“ habe, habe er ihre Intelligenz „doppelt beleidigt“. Kimmell fuhr fort, sich über Trump lustig zu machen und verglich ihn mit einem „Maulwurf, der sich einen Weg nach China bahnt“.