Jimmy Kimmel sprach über seine Angst, dass seine Sendung „Jimmy Kimmel Live!” für immer von der Bildfläche verschwinden könnte, nachdem ABC die Late Night Show aus dem Programm genommen und Partnersender die Ausstrahlung unterbrochen hatten. Bei einem Auftritt auf dem Bloomberg Screentime-Event sprach Kimmel zum ersten Mal seit seiner vorübergehenden Absetzung über die Kontroverse. Demnach habe der US-Senderkonzern Sinclair Broadcasting eine Liste von Forderungen an ihn gestellt, darunter auch eine öffentliche Entschuldigung. Kimmel erklärte: „Ich war nicht bereit, auf eine einzige dieser Forderungen einzugehen.“ Gegenüber dem Publikum schilderte er seine Reaktion auf die damalige Situation: „Ich dachte: ‚Na gut, dann war’s das wohl. Es ist vorbei.‘“ Dies habe er damals auch zu seiner Frau gesagt. Trotz der Krise kehrte Kimmel auf den Bildschirm zurück und das erfolgreicher als gedacht: „Das Comeback lief wahrscheinlich so gut, wie es nur hätte laufen können.“ Seine anschließenden Gespräche mit Disney, dem Mutterkonzern von ABC, bezeichnete Kimmel als „wirklich gute Gespräche“ mit Menschen, die er „seit langem” kennt und schätzt. Er betonte, seine Aussagen seien „absichtlich und, wie ich finde, böswillig falsch dargestellt“ worden. Ihm sei es wichtig gewesen, sich dazu erklären zu können. ABC hatte Kimmel ursprünglich wegen eines als „schlecht getimten und daher unsensiblen“ Monologs suspendiert, in dem er Republikaner dafür kritisierte, aus dem Mord an Charlie Kirk „politisches Kapital schlagen“ zu wollen.