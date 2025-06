Jeff Bezos hat Berichten zufolge seine Hochzeitsparty in Venedig verlegt, nachdem er von Einheimischen bedroht wurde, die ihn beschuldigten, die Stadt für private Feierlichkeiten zu stören. Ursprünglich wollte Bezos einen Teil der Veranstaltung in der Scuola Grande della Misericordia, einer Halle aus dem 16. Jahrhundert im Zentrum Venedigs, abhalten. Demonstranten drohten, die Veranstaltung zu stören, indem sie aufblasbare Krokodile in die Kanäle warfen, um den Gästen den Zugang mit Gondeln zu versperren. Die Demonstranten bereiten weitere Aktionen unter dem Motto „Kein Platz für Bezos“ vor, womit sie sich auf sein Weltraumprojekt beziehen und Venedigs übermäßige Abhängigkeit vom Luxustourismus kritisieren. Die Aktivisten sagen, die Veranstaltung symbolisiere, wie Venedig wohlhabenden Besuchern Vorrang vor den Einheimischen einräume, die mit steigenden Mieten und einem Rückgang der wichtigsten Dienstleistungen konfrontiert seien. Eine gegnerische Gruppe örtlicher Geschäftsinhaber hat sich zur Unterstützung von Bezos gebildet und behauptet, die Veranstaltung bringe Venedig Geld und globale Aufmerksamkeit. Auf dem Flughafen Marco Polo werden über 90 Privatjets erwartet, die prominente Gäste aus aller Welt an Bord haben. Kim Kardashian, Kylie Jenner, Oprah Winfrey, Bill Gates und Lady Gaga gehören zu den hochkarätigen Gästen, die Berichten zufolge an der Veranstaltung teilnehmen werden. Die Aktivistengruppen Greenpeace und Everyone Hates Elon haben auf dem Markusplatz ein Transparent mit der Aufschrift „Wer Venedig für seine Hochzeit mieten kann, kann mehr Steuern zahlen“ entrollt. "Während Venedig unter der Last der Klimakrise versinkt, feiern Milliardäre auf ihren Mega-Yachten, als gäbe es kein Morgen. Hier geht es nicht nur um eine Person - es geht darum, die Regeln zu ändern, damit sich kein Milliardär vor der Verantwortung drücken kann, egal wo." Clara Thompson, Greenpeace-Kampaignerin