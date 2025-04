Der Schauspieler Jean-Claude Van Damme muss sich in Rumänien vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, sexuelle Beziehungen zu Frauen unterhalten zu haben, die von einer kriminellen Gruppe unter der Führung von Morel Bolea verschleppt wurden. In einer bei der rumänischen Behörde für die Untersuchung von organisiertem Verbrechen und Terrorismus (DIICOT) eingereichten Anzeige wird behauptet, der Schauspieler habe bei einer Veranstaltung in Cannes wissentlich fünf rumänische Frauen als „Geschenk“ angenommen. Der Anwalt Adrian Cuculis, der eines der Opfer vertritt, erklärte, dass die Frauen sich in einem verletzlichen Zustand befunden hätten und nach dem rumänischen Strafgesetzbuch möglicherweise ausgenutzt worden seien. Berichten zufolge hat ein Zeuge ausgesagt, was die Staatsanwaltschaft veranlasste, eine Untersuchung einzuleiten. Der Fall steht im Zusammenhang mit einer umfassenderen Untersuchung über Menschenhandel und den Handel mit Minderjährigen, die seit 2020 läuft. Der Oberste Kassationsgerichtshof in Frankreich muss das Strafverfahren genehmigen, bevor Verdächtige, darunter Van Damme, zur Befragung nach Rumänien geladen werden können. Weder Van Dammes Vertreter noch die DIICOT haben auf Bitten um Stellungnahme reagiert.