Jay-Zs Anwalt, Alex Spiro, hat klargestellt, dass der Rapper keine enge persönliche Beziehung zu Sean „Diddy“ Combs unterhält und auch nicht in die Vergewaltigungsvorwürfe gegen Combs verwickelt ist. Bei den Vorwürfen geht es um die Vergewaltigung eines 13-jährigen Mädchens auf einer Hausparty nach den MTV Video Music Awards im Jahr 2000, wobei Jay-Z kürzlich in einer geänderten Klage als angeblicher Komplize genannt wurde. Jay-Z streitet die Vorwürfe vehement ab und hat die Abweisung der Klage beantragt und verlangt, dass die Anklägerin öffentlich identifiziert wird. Spiro bat den vorsitzenden Richter, eine Anhörung zu Carters Antrag auf Klageabweisung „aufgrund der hochsensiblen Natur dieser Angelegenheit“ sowie der „intensiven Medienbeobachtung“ zu beschleunigen. Carters Rechtsbeistand hat außerdem darum gebeten, den Antrag der US-Bezirksrichterin Jessica G. L. Clarke vorzulegen, die kürzlich in einem anderen Fall von Combs entschieden hat, dass der Ankläger seine Identität preisgeben muss. In einer Erklärung bezeichnete Carter die Anschuldigungen als „abscheulich“ und forderte eine strafrechtliche und nicht eine zivilrechtliche Verfolgung: „Wer ein solches Verbrechen an einem Minderjährigen begeht, sollte weggesperrt werden.“ Carter äußerte sich besorgt über seine Familie und erklärte, dass er und seine Frau Beyoncé ihren Kindern die Anschuldigungen erklären müssen. „Meine Frau und ich werden uns mit unseren Kindern zusammensetzen müssen, von denen eines in einem Alter ist, in dem seine Freunde sicherlich die Presse sehen und Fragen über die Art dieser Behauptungen stellen werden, und ihnen die Grausamkeit und Gier der Menschen erklären. Ich trauere um einen weiteren Verlust der Unschuld. Kinder sollten so etwas in ihrem jungen Alter nicht ertragen müssen“, sagte der Rapper. Das Anwaltsteam der Frau behauptet, Carter habe auf ihre Bitte um Vermittlung mit einer frivolen Gegenklage reagiert und Schikanen inszeniert, um sie zum Schweigen zu bringen. Der in Houston ansässige Anwalt Tony Buzbee, der die Frau vertritt, sagte, dass die Anschuldigungen vor Gericht verhandelt werden und betonte deren Ernsthaftigkeit. „[Buzbee] hatte damit gerechnet, dass die Art dieser Anschuldigungen und die öffentliche Aufmerksamkeit mich dazu bringen würden, einen Vergleich anzustreben... Nein, Sir, es hatte den gegenteiligen Effekt! Es hat mich dazu gebracht, Sie auf sehr öffentliche Weise als den Betrüger zu entlarven, der Sie sind. Also nein, ich werde Ihnen nicht einen roten Penny geben“, sagte Jay-Z. Als Antwort auf Carters Äußerungen erklärte Buzbee, die Frau habe nie Geld, sondern nur eine Vermittlung gesucht. Er lobte ihren Mut und sagte: „Sie ist mutig. Ich bin sehr stolz auf ihre Entschlossenheit.“ Combs, der des Sexhandels und der organisierten Kriminalität angeklagt ist und jegliches Fehlverhalten bestritten hat, hat auch in rund 30 Zivilprozessen, die gegen ihn eingereicht wurden, jegliches Fehlverhalten bestritten.