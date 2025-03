Jay-Z verklagt eine Frau aus Alabama wegen Verleumdung, nachdem sie ihn und Sean „Diddy“ Combs der sexuellen Nötigung beschuldigt hatte, später aber Widersprüche zugab und ihre Klage fallen ließ. In der Klage wird der Frau und ihren Anwälten, Tony Buzbee und David Fortney, vorgeworfen, eine „böse Verschwörung“ geschmiedet zu haben, um Jay-Z mit erfundenen Behauptungen zu erpressen. Sie klagte erstmals im Oktober 2024 und behauptete, Combs und ein unbekannter Prominenter hätten sie im Jahr 2000 auf einer MTV-Afterparty vergewaltigt. Im Dezember überarbeitete sie ihre Klage und nannte Jay-Z. Laut Jay-Zs Einreichung sprachen seine Vertreter kürzlich mit der Frau, die zugab, dass sie die Anschuldigungen erfunden hat und von ihrem Anwaltsteam unter Druck gesetzt wurde, sie zu wiederholen. In dem Gespräch wurden Widersprüche aufgedeckt, darunter Behauptungen über ein Treffen mit Benji Madden, der sich zu der Zeit in einem anderen Bundesstaat aufhielt, und das Dementi ihres Vaters, er habe sie nach dem angeblichen Übergriff abgeholt. Buzbee bestreitet das Fehlverhalten und behauptet, Jay-Zs Ermittler hätten die Frau schikaniert, um einen Rückzug zu erzwingen. Jay-Z argumentiert jedoch, dass die Anschuldigungen seinem Ruf, seiner Familie und seinem Geschäft erheblichen Schaden zugefügt haben, einschließlich 20 Millionen Dollar an verlorenen Jahresverträgen für Roc Nation. Er behauptet außerdem, Buzbee habe die Klage absichtlich kurz vor der Filmpremiere seiner Tochter eingereicht, um maximalen öffentlichen Druck zu erzeugen. Neben Verleumdung wirft Jay-Z in seiner Klage den Beklagten Prozessmissbrauch und zivilrechtliche Verschwörung vor. Außerdem fordert er Schadenersatz mit Strafcharakter. Außerdem wird behauptet, die Frau habe eine Vorgeschichte mit psychischen Problemen und rechtlichen Problemen, die von Buzbees Firma nicht ordnungsgemäß überprüft worden seien. Jay-Z behauptet, dass die Anschuldigungen ein kalkulierter Versuch waren, ihn durch den Druck der Medien zu erpressen, obwohl sie nicht wahr sind.