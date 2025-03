Eine Frau, die kürzlich ihre Klage gegen Jay-Z und Sean Combs wegen Vergewaltigung im Alter von 13 Jahren fallen gelassen hat, wurde aufgenommen als sie bestätigt, von Jay-Z nicht vergewaltigt worden zu sein. In der Aufnahme, die dem Rolling Stone vorliegt und über die ABC News zuerst berichtete, behauptet sie außerdem, ihr Anwalt Tony Buzbee habe sie zur Klage gedrängt“. Auf der Aufnahme, die von Privatdetektiven im Auftrag von Jay-Z im Haus der Frau in Alabama gemacht wurde, ist zu hören, wie sie sagt, Buzbee habe sie zu der Klage ermutigt. Während des Gesprächs stimmte die Frau den Ermittlern zu, dass Jay Z auf der Afterparty, auf der der angebliche Übergriff stattfand, anwesend war, sich aber nicht an dem Angriff beteiligte. Buzbee wies die Aufnahme als manipulierte Fälschung zurück und betonte, dass seine Mandantin ihren Standpunkt nie geändert habe. Er beschuldigte die Ermittler der Nötigung und Falschaussage. „Das Band ist eine zusammengestückelte Fälschung. Die Ermittler haben die arme Frau gequält, belästigt und ausgetrickst, ihre Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen und sie heimlich aufgenommen. Sie bleibt bei ihrer Behauptung, dass Jay Z auf der Party war und dass er sie angegriffen hat. Sie ist in diesem Punkt nie ins Wanken geraten, kein einziges Mal“, sagte Buzbee. Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass die Frau nachweislich unter psychischen Problemen leidet, darunter auch unter akustischen Halluzinationen. In früheren Gerichtsverfahren beantragte sie die Verlegung an ein Gericht für geistige Gesundheit, wobei sie mehrere psychische Erkrankungen anführte. In einem früheren Interview räumte sie Unstimmigkeiten in ihrer Geschichte ein, darunter die falsche Identifizierung eines Musikers auf der angeblichen Afterparty im Jahr 2000 und die Tatsache, dass ihr Vater Einzelheiten ihrer Schilderung bestreitet. Sie behauptet jedoch, dass ihre Behauptungen insgesamt wahr sind. Jay-Z hat sowohl gegen die Frau als auch gegen Buzbee Verleumdungsklagen wegen Erpressung und böswilliger Verfolgung eingereicht. Buzbee, ein bekannter Anwalt, der in zahlreiche Fälle sexuellen Fehlverhaltens verwickelt ist, bestreitet das Fehlverhalten. Combs, der in der ursprünglichen Klage ebenfalls beschuldigt wurde, sieht sich inzwischen einer separaten Strafanzeige wegen Sexhandels und Erpressung gegenüber, die er vehement bestreitet.