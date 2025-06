Jay-Z sorgte während Beyoncés Cowboy Carter Tour-Stopp in Paris für Schlagzeilen, als er einen bekannten Songtext subtil und doch pointiert änderte. Bei der Aufführung von „N***** in Paris“ tauschte Jay-Z die Originalzeile „Just might let you meet Ye“ gegen „Just might let you meet Bey“ aus. Die Änderung, die von Fans aufgezeichnet und auf X geteilt wurde, wurde als eine Anspielung auf seine Frau und eine leise Distanzierung von seinem früheren Kollegen Kanye West gesehen. Der Moment folgte auf Wests inzwischen gelöschten Post, in dem er sich gegen die Zwillinge von Beyoncé und Jay-Z wandte und dafür heftige Kritik erntete. Ganz in Schwarz gekleidet, performte Jay-Z zunächst an der Seite von Beyoncé ein Mashup aus „Crazy in Love“, „Drunk in Love“ und „Partition“. Der Auftritt des Paares war einer der meistdiskutierten Momente der Europatournee. Die Vertreter von Jay-Z und West haben sich nicht zu der Textänderung geäußert.