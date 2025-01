Jamie Foxx verriet, dass er zunächst dachte, es handele sich um einen Streich, als die Ärzte ihm mitteilten, dass er gerade aus einem 20-tägigen Koma erwacht sei. Der 57-jährige Schauspieler erlitt im Jahr 2023 eine Hirnblutung, die zu einem Schlaganfall führte, der ihn wochenlang bewusstlos in einem Krankenhaus zurückließ. Während eines Auftritts in der „The Graham Norton Show“ sagte Foxx, er könne sich an nichts mehr erinnern, was vor seiner Einlieferung ins Krankenhaus passiert sei. Der „Miami Vice“-Star gab zu, dass es „verrückt“ war, als er aufwachte und sich „in einem Rollstuhl“ wiederfand, unfähig zu gehen. Foxx meinte: „Gott hat mich mit Geld und Ruhm gesegnet, aber als ich Gott vergaß, segnete er mich mit einem Schlaganfall.“ Als er über seine Rückkehr in die Öffentlichkeit sprach, erkannte der Schauspieler schnell, dass „der Weg dorthin darin bestand, lustig zu sein. Ich habe so viele Witze erzählt, dass die Leute dachten, ich sei verrückt“. Der Schauspieler verriet, dass er „als jemand anderes auftrat“ und sogar drei Tage lang so tat, als sei er Denzel Washington.