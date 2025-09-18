Hollywood steht hinter Jimmy Kimmel, nachdem ABC angekündigt hat, dass „Jimmy Kimmel Live!“ auf unbestimmte Zeit pausiert wird. Dieser Schritt folgte auf Kimmels On-Air-Kommentare zum tödlichen Schuss auf den rechtsgerichteten Kommentator Charlie Kirk, der während einer Rede auf einem Campus in Utah getötet wurde. Vor kurzem kritisierte Kimmel während einer Sendung die Versuche, Kirks Tod zu politisieren, und sagte, Konservative würden „alles tun, um daraus politische Punkte zu schlagen“. Nexstar Media, der größte lokale Sender des Landes, äußerte sich ablehnend zu den Äußerungen und kündigte an, die Show von seinen Sendern zu nehmen. Die Ankündigung erfolgte, während Nexstar auf die Genehmigung seiner großen Fusion mit Tegna wartete, die dem Unternehmen Zugang zu 80 % der amerikanischen Haushalte verschaffen würde. Stars aus der ganzen Unterhaltungswelt sprachen schnell ihre Unterstützung für Kimmel aus. Wanda Sykes, die als Gast eingeplant war, bezeichnete den Schritt als Schlag gegen die Meinungsfreiheit. Mike Birbiglia sagte, Comedians, die zu dem Thema schweigen, hätten kein Recht, die freie Meinungsäußerung zu verteidigen. Jean Smart betonte, dass Kimmels Äußerungen keine Hassrede seien, während Kathy Griffin die Fans aufforderte, „hinter ihm zu stehen“. Ben Stiller, Sophia Bush, Chris Hayes und John Legend warnten alle davor, dass die Entscheidung einen gefährlichen Präzedenzfall setze. Politiker wie Senator Cory Booker und Abgeordnete Jasmine Crockett äußerten ähnliche Bedenken, während Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom die Republikaner der koordinierten Zensur beschuldigte.