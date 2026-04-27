Einige der größten Namen Hollywoods haben nicht nur jahrzehntelange Karrieren aufgebaut, sondern sind auch erst spät im Leben Eltern geworden. Von Oscarpreisträgern bis hin zu Actionstars – zahlreiche Schauspieler haben ihre Familien bis weit in ihre 60er, 70er und sogar 80er Jahre vergrößert. Robert De Niro war 79 Jahre alt, als er und Tiffany Chen 2023 ihre Tochter Gia begrüßten. Der Oscarpreisträger sprach über die Freude am späten Vaterwerden und sagte: „Alles andere ist vergessen“, wenn er mit ihr zusammen ist. Zu seiner Familie gehören außerdem sieben Kinder aus früheren Beziehungen, darunter die Zwillinge Airyn und Julian mit Toukie Smith. De Niros „Heat“-Co-Star Al Pacino wurde 2023 mit 83 Jahren einer der ältesten Väter der Geschichte, als er mit seiner Freundin Noor Alfallah seinen Sohn Roman bekam. Der „Der Pate“-Star hat bereits drei weitere Kinder aus früheren Beziehungen und wurde, wie viele seiner Hollywood-Kollegen, erst spät Vater. Mel Gibson wurde 2017 im Alter von 61 Jahren mit seiner Partnerin Rosalind Ross zum neunten Mal Vater. Der Schauspieler hat mehrere Kinder aus seiner Ehe mit Robyn Moore und einer späteren Beziehung mit Oksana Grigorieva. Seine Familie ist seit Jahrzehnten in Hollywood aktiv. Seine älteste Tochter, Hannah Mae, ist 45, seine jüngste erst neun Jahre alt. Eddie Murphy war 57, als er und Paige Butcher 2018 ihr zweites gemeinsames Kind begrüßten. Der Schauspieler hat zehn Kinder aus verschiedenen Beziehungen. Sein erstes Kind kam 1989 mit Paulette McNeely zur Welt. Der Star aus „Beverly Hills Cop“ betont immer wieder, dass seine große Patchworkfamilie ihm in seinem turbulenten Leben Halt gibt.