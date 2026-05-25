Liebe in Hollywood verläuft nicht immer nach Plan. Für manche Stars kommt die Liebe erst lange nach dem Durchbruch ihrer Karriere, wenn sie sich längst an das Leben im Rampenlicht gewöhnt haben. Nehmen wir Keanu Reeves, der 2019 erstmals öffentlich mit der Künstlerin Alexandra Grant in der Öffentlichkeit auftrat. Reeves war damals 55 und Grant 46 Jahre alt, als sie ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich hatten. Die beiden sollen jedoch schon jahrelang befreundet gewesen sein. Seitdem halten sie ihre Beziehung weitgehend privat und zeigen sich nur gelegentlich gemeinsam bei Veranstaltungen. Grant sprach sogar darüber, die Liebe erst im Erwachsenenalter gefunden zu haben und sagte einmal dem People-Magazin: „Das Gute daran, sich als Erwachsene zu verlieben, ist, dass ich meine Karriere bereits aufgebaut hatte, als meine Beziehung begann.“ Auch George Clooney ist ein gutes Beispiel. Er galt jahrelang als Hollywoods berühmtester Junggeselle, bevor er die Menschenrechtsanwältin Amal Alamuddin kennenlernte. Er war 53, als er ihr einen Heiratsantrag machte und gab später zu, dass er „ziemlich schnell“ wusste, dass er sein Leben mit ihr verbringen wollte. Das Paar heiratete 2014 in Venedig und bekam später Zwillinge, Alexander und Ella. Barbra Streisand fand in Schauspieler James Brolin die große Liebe, nachdem sie sich Mitte der 1990er-Jahre bei einem Blind Date kennengelernt hatten. Streisand war 54 und Brolin 56, als sie zusammenkamen – ein Beweis dafür, dass es nie zu spät für einen Neuanfang ist. Brolin sagte sogar bei ihrer Hochzeit, die zwei Jahre nach ihrem ersten Date stattfand: „Ich kann gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, dass mir das so spät im Leben noch passiert ist.“ Julianne Moore lernte ihren Ehemann, Regisseur Bart Freundlich, am Set von „The Myth of Fingerprints“ kennen, und die beiden heirateten später, als Moore Anfang 40 war. Sie sind nun seit über zwei Jahrzehnten zusammen und gelten als eines der beständigsten Paare Hollywoods. In der „Drew Barrymore Show“ im Jahr 2020 betonte Moore, dass dauerhafte Beziehungen echtes Engagement und die Fähigkeit, einander zum Lachen zu bringen, erfordern.