Rund 2300 Gäste haben am Mittwochabend die Zwickauer Premiere der neuen „Holiday on Ice“-Show „Cinema of Dreams“ gefeiert. Fast 400 Kostüme, schneller Wechsel hinter der Bühne und Choreographien für 37 Eiskunstläufer. Doch wie ist es Teil der Show zu sein und worauf muss man als Ice Skater achten? Das erzählen uns Emanuelle Poft und Nicolas Nadeau. Der Vorverkauf für die nächste Zwickauer „Holiday on Ice“-Saison 2027 startet am Donnerstag. Tickets sind in allen „Freie Presse“-Shops erhältlich. Auch für die aktuellen Vorstellungen gibt es noch Restkarten. Video: Johanna Mohr, Leon Klein, Lucas John Thumbnail: Ralph Köhler