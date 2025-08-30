Volkssänger Heino hat im Kölner Schokoladenmuseum die Deutschland-Schokolade vorgestellt – eine Kalorien-Bombe in den Farben Schwarz, Rot und Gold. Diese Tafelschokolade sorgt jedoch für zartbittere Diskussionen, da viele Händler sie nicht ins Sortiment aufnehmen möchten. Mit 86 Jahren ist Heino noch immer aktiv und zeigt sich unbeeindruckt von den kritischen Stimmen. Die Schokolade ist vor allem bei Galeria erhältlich und vereint Zartbitter, Sauerkirsche und Karamell, eine Hommage an Heinos Wurzeln als Bäcker und Konditor. Ein süßes Stück Heimat mit einem besonderen Heino-Faktor.