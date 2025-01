Das in der Regel am Montagabend um 21 Uhr live ausgestrahlte ARD-Polit-Talkmagazin „hart aber fair“ startete im Jahr 2001 im WDR. Nach rund 750 Sendungen übergab der langjährige Moderator Frank Plasberg im November 2022 die Sendung an seinen Nachfolger Louis Klamroth. Alle Infos zu der, mit mehreren renommierten Medienpreisen ausgezeichneten, Produktion erhalten sie in diesem Video.