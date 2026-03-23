Der britische Schauspieler Paapa Essiedu berichtet, seit seiner Besetzung als Professor Severus Snape in der kommenden HBO-Serie „Harry Potter“ rassistische Morddrohungen erhalten zu haben. „Mir wurde gesagt: ‚Hör auf, sonst bringe ich dich um‘“, sagte er in einem Interview mit der Times und beschrieb die Nachrichten, die er nach seiner Besetzung im April 2025 erhielt. Essiedu erklärte, die Anfeindungen konzentrierten sich darauf, dass er als schwarzer Schauspieler Snape spiele – eine Rolle, die zuvor von Alan Rickman in den acht „Harry Potter“-Filmen verkörpert wurde. „Wenn ich auf Instagram nachsehe, sehe ich jemanden, der schreibt: ‚Ich komme zu dir nach Hause und bringe dich um‘“, erklärte der Emmy-nominierte Schauspieler. „Ich hoffe zwar, dass es mir gut gehen wird, aber niemand sollte so etwas erleben müssen, nur weil er seinen Job macht“, fügte er hinzu. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mich emotional nicht belastet.“ Er sagte: „Der Missbrauch treibt mich an“ und dient ihm als Motivation, die Figur zu seiner eigenen zu machen, inspiriert von den Gefühlen, die die Originalfilme in ihm als Kind auslösten. „Die Vorstellung, dass ein Kind wie ich sich in dieser Welt wiedererkennen kann? Das ist die Motivation, sich nicht einschüchtern zu lassen“, erklärte er. Die Produktion der Serie begann im Juli 2025 in den Warner Bros. Studios Leavesden. Geplant ist, jeden Roman von J.K. Rowling in einer eigenen Staffel zu adaptieren.