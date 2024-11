Der Schauspieler Harrison Ford hat verraten, dass er bei den US-Präsidentschaftswahlen für Vizepräsidentin Kamala Harris stimmen wird. Der „Indiana Jones“-Darsteller nutzte die Gelegenheit, um in einem auf X veröffentlichten Video seine Unterstützung zu bekunden, obwohl er „nie über Politik reden wollte“. Der 82-jährige Schauspieler sagte in dem Clip, wenn „ehemalige Mitglieder der Trump-Administration Alarm schlagen“, müsse man „aufpassen“. „Kamala Harris wird Ihr Recht schützen, mit ihr in Bezug auf Politik oder Ideen nicht übereinzustimmen, und dann, wie wir es seit Jahrhunderten getan haben, werden wir darüber debattieren, wir werden gemeinsam daran arbeiten und wir werden vorankommen. Der andere Typ verlangt bedingungslose Loyalität. Er sagt, er wolle Rache“, so der erfahrene Schauspieler. Ford ist der Meinung, dass Trump das Land gegen sich selbst aufbringt und „Tyrannen auf der ganzen Welt umarmt“. Die Hollywood-Legende ist der jüngste Star, der sich für den Vizepräsidenten ausspricht und sich damit Taylor Swift, Beyoncé, Eminem und Jennifer Lopez anschließt, die Harris bei der Wahl unterstützen. Zuvor hatte Ford bereits Joe Biden im Jahr 2020 unterstützt, womit sich der Schauspieler zum ersten Mal öffentlich für einen Präsidentschaftskandidaten einsetzte.