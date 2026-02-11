Was für ein Abend in der Komödie am Kai. Sissi Borna, unsere Prinzipalin, begrüßte eine beeindruckende Reihe an Ehrengästen, Förderern und langjährigen Wegbegleitern, die diesen besonderen Premierenabend mit uns gefeiert haben. Ein herzliches Dankeschön an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die unser Haus seit Jahren tragen — und ein besonderer Dank an Thomas Weber für seine außergewöhnliche Treue. Auch die heutige Produktion ist etwas ganz Besonderes: Trotz gebrochenem Fuß spielt Daniela Ziegler ihre Rolle mit unglaublicher Hingabe im Rollstuhl. Regisseur Boris von Boser und das gesamte Team haben diese Herausforderung mit Kreativität und Herz gemeistert. Wir sind stolz auf diese außergewöhnliche Premiere und freuen uns auf einen unvergesslichen Theaterabend.