„Happy Gilmore 2“ hat Platz eins auf Netflix erreicht und in den drei Tagen nach seiner Veröffentlichung 46,7 Millionen Zuschauer angezogen. Diese Veröffentlichung markiert das bislang erfolgreichste US-Eröffnungswochenende für Netflix und Adam Sandlers bislang erfolgreichste Streaming-Veröffentlichung. Der Erfolg der Fortsetzung hat auch dem Originalfilm Auftrieb gegeben, der derzeit mit 11,3 Millionen Aufrufen auf Platz drei der globalen Top-10-Liste steht. Der vor fast 30 Jahren veröffentlichte Film „Happy Gilmore“ trug dazu bei, Sandler als Comedy-Ikone zu etablieren, und spielte über 40 Millionen Dollar an den Kinokassen ein. In der Fortsetzung ist Happy im Ruhestand und kämpft gegen seine Sucht, kehrt aber zum Golfsport zurück, um die teure Ballettschule seiner Tochter in Paris zu bezahlen. Christopher McDonald spielt erneut die Rolle des Shooter und wird von Benny Safdie, Bad Bunny, Travis Kelce und Mitgliedern von Sandlers echter Familie unterstützt. Trotz der hohen Zuschauerzahlen erhielt der Film gemischte Kritiken mit einer Bewertung von 61 % auf Rotten Tomatoes und einer Bewertung von 6,3 auf IMDb.