Die Familie von Halyna Hutchins hat Alec Baldwins Reality-Show „The Baldwins“ kritisiert, sie als „schamlos“ bezeichnet und gefordert, dass der Schauspieler in der Zivilklage wegen widerrechtlicher Tötung, die sie gegen ihn eingereicht hat, aussagt. Gloria Allred und andere Anwälte, die Hutchins' Mutter Olga Solovey, ihren Vater Anatolii Androsovych und ihre Schwester Svetlana Zemko vertreten, haben in Santa Fe, New Mexico, eine Aufforderung zur Aussage eingereicht. Allreds Anwaltsteam argumentierte, dass die Show Baldwins Freude daran zeige, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen, während sie die schmerzliche Wahrheit ignoriere, die Hutchins' Familie erfahren habe. „Die Baldwin-Reality-Show feiert Herrn Baldwins Freude, mit seinen Kindern zusammen zu sein, und ignoriert gleichzeitig die Tatsache, dass Alec Baldwin ein Kind von seinen Eltern weggenommen hat. Das ist die schmerzliche und tatsächliche Realität, mit der Halynas Eltern und ihre Schwester jeden Tag leben“, so Allred und ihr Anwaltsteam. Sie fügten hinzu, dass es für Baldwin überfällig sei, seine Taten unter Eid zuzugeben, und dass seine Darstellung von PTBS in der Show eine Taktik sei, um die Sympathie der zukünftigen Geschworenen zu gewinnen. Diese Kontroverse findet inmitten der anhaltenden juristischen und öffentlichen Kritik an den tödlichen Schüssen auf Hutchins statt, die zu einem Verfahren wegen fahrlässiger Tötung führten, das vorurteilsfrei abgewiesen wurde. Baldwin and his wife Hilaria have spoken openly about his PTSD, survivor's guilt, and the emotional toll the incident has taken on their family. Despite these discussions, Hutchins’ family remains firm in their demand for Baldwin to confront the truth about the tragedy in court.