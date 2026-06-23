Die Krebs-Saison hat offiziell begonnen, und wer zwischen dem 21. Juni und dem 22. Juli geboren ist, befindet sich in bester Gesellschaft. Krebse sind bekannt für ihre Emotionalität, Loyalität und tiefe Verbundenheit zu Familie und Zuhause und gelten als eines der fürsorglichsten Sternzeichen. Der Komiker und Schauspieler Kevin Hart, geboren am 6. Juli 1979, ist einer der bekanntesten Krebs-Prominenten. Hart hat sich zu einer festen Größe im Showbusiness entwickelt und in Erfolgsfilmen wie „Jumanji“ und „Ride Along“ mitgewirkt. Trotz seines weltweiten Erfolgs spricht Hart immer wieder über die Bedeutung von Familie und Bodenständigkeit. Auch Actionstar Vin Diesel, geboren am 18. Juli 1967, ist ein Krebs. Bekannt als Hauptdarsteller der „Fast & Furious“-Reihe, zählt Diesel seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Actionhelden und Produzenten Hollywoods. Die Oscar-Preisträgerin Frances McDormand wurde am 23. Juni 1957 geboren. Die gefeierte Schauspielerin hat im Laufe ihrer Karriere drei Oscars gewonnen. Sie wird für ihre herausragenden Leistungen in Filmen wie „Nomadland“, „Fargo“ und „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ hoch gelobt. Kathy Bates, geboren am 28. Juni 1948, ist ebenfalls eine preisgekrönte Schauspielerin mit dem Sternzeichen Krebs. Sie blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurück und wurde für Projekte wie „Misery“, „Titanic“ und „American Horror Story“ von der Kritik gefeiert. Hollywood-Ikone Meryl Streep wurde am 22. Juni 1949 geboren. Sie gilt als eine der größten Schauspielerinnen aller Zeiten, hat zahlreiche Oscars gewonnen und unvergessliche Darbietungen in Film, Fernsehen und Theater geliefert. Ihren ersten Oscar erhielt Streep 1980 für ihre Rolle in „Kramer gegen Kramer“. Die Liste wird abgerundet von Will Ferrell, der am 16. Juli 1967 geboren wurde. Von seiner Arbeit bei „Saturday Night Live“ bis hin zu Comedy-Klassikern wie „Anchorman“ und „Elf“ hat Ferrell jahrelang das Publikum zum Lachen gebracht und ist damit einer der erfolgreichsten Komiker der Branche.