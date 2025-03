Gwyneth Paltrow verriet, dass sie einen Intimitätskoordinator am Set gebeten hat, sich bei den Dreharbeiten zu den Sexszenen mit Timothée Chalamet in 'Marty Supreme' „ein bisschen zurückzunehmen“. Im Gespräch mit Vanity Fair gab sie zu, dass sie nichts von dem zunehmenden Einsatz von Intimitäts-Koordinatoren in Hollywood wusste und die Anleitung unnötig fand. „Ich komme aus einer Zeit, in der man sich auszieht, ins Bett geht und die Kamera läuft“, sagte sie und erklärte, dass sie sich durch zu viele Anweisungen als Künstlerin „sehr eingeengt“ fühlen würde. Paltrow und Chalamet, die in dem Film als Liebende auftreten, die in eine Ping-Pong-Rivalität verwickelt sind, haben „viele, viele“ intime Szenen miteinander. Sie scherzte, dass ihr der Altersunterschied während der Dreharbeiten klar geworden sei, indem sie sagte: „Ich bin 109 Jahre alt. Du bist 14“. Während einige SchauspielerInnen, wie Dame Emma Thompson, IntimitätskoordinatorInnen als unverzichtbar verteidigt haben, zog es Paltrow vor, die Szenen ohne viel Aufsicht zu drehen. Sie beschrieb Chalamet als „das Sexsymbol eines denkenden Mannes“ und lobte seine Professionalität am Set.