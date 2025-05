Zwei Jahre nach ihrer Gerichtsverhandlung hat Gwyneth Paltrow im „The World's First Podcast“ über ihren Prozess gegen Terry Sanderson im Jahr 2023 nachgedacht, den sie wegen eines Skiunfalls gewonnen hatte. Im Jahr 2019 verklagte Sanderson Paltrow wegen eines Skiunfalls im Deer Valley Resort im Jahr 2016 und behauptete, sie habe ihn verletzt und im Stich gelassen, was Paltrow bestritt. Paltrow behauptete, Sanderson sei in sie hineingestürzt und habe ihr dann gesagt, dass es ihm gut gehe, was sie auch während des Prozesses behauptete. Im Podcast bezeichnete Paltrow die Klage als „lächerlich“ und fügte hinzu: „Das ist alles, was an unserem Rechtssystem falsch ist.“ Sanderson verlangte ursprünglich 3,1 Millionen Dollar, reduzierte seine Forderung aber später auf 300.000 Dollar und machte körperliche Verletzungen und seelische Qualen durch den Unfall geltend. Während des Schlussplädoyers lobte Paltrows Anwalt Steve Owens ihren Mut und sagte, es wäre für Paltrow einfacher gewesen, sich zu einigen und „einen Scheck auszustellen“, anstatt zu kämpfen. Paltrow gewann nach einem achttägigen Prozess im März 2023, wobei die Geschworenen ihr Recht gaben und die Vorwürfe der Fahrerflucht zurückwiesen. „Ich werde mich nicht unterkriegen lassen“, begründete Paltrow ihre Entscheidung, den Fall zu bekämpfen, der mit einer symbolischen Entschädigung von 1 Dollar endete.