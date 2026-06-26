In Hollywood gilt ein Skandal oft als Karriereende. Doch für manche Prominente hatte die Kontroverse den gegenteiligen Effekt: Sie verwandelte schwierige Momente in prägende Kapitel ihrer Karriere, die sie letztendlich noch berühmter machten. Eines der bekanntesten Beispiele ist der Komiker Shane Gillis. 2019 wurde er von „Saturday Night Live“ engagiert, nur um wenige Tage später wieder entlassen zu werden, nachdem alte Podcast-Ausschnitte aufgetaucht waren, in denen er rassistische Beleidigungen verwendete. Anstatt sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, baute Gillis mit seiner Comedy und seinen Podcasts eine riesige Fangemeinde auf. Sein Erfolg führte zu erfolgreichen Netflix-Projekten wie „Beautiful Dogs“ und „Tires“. In einer Art Kreis schloss er sogar 2024 und 2025 als Moderator zu „Saturday Night Live“. Und dann ist da noch Charlie Sheen, der eine ganz andere Art von Kontroverse erlebte. Nach seiner Entlassung bei „Two and a Half Men“ im Jahr 2011 infolge öffentlicher Auseinandersetzungen und verbaler Angriffe auf den Serienschöpfer Chuck Lorre avancierte Sheen zu einem der meistdiskutierten Prominenten weltweit. Jahre später beleuchtete die Netflix-Dokumentation „aka Charlie Sheen“ aus dem Jahr 2025 diese turbulente Zeit und seinen Kampf mit Sucht und psychischen Problemen. Auch Britney Spears erlebte einen dramatischen Umschwung in der öffentlichen Meinung. Nach jahrelanger unerbittlicher Beobachtung durch die Boulevardpresse und persönlichen Problemen wurde Spears unter gerichtlich angeordnete Vormundschaft gestellt, wodurch ihr Vater die Kontrolle über viele Aspekte ihres Lebens und ihrer Finanzen erhielt. Fans schlossen sich schließlich der #FreeBritney-Bewegung an, die die Aufhebung dieser Regelung forderte. Die Vormundschaft wurde 2021 beendet, und Spears veröffentlichte später ihre Memoiren „The Woman in Me“, die zu einem weltweiten Bestseller wurden und ihren kulturellen Einfluss weiter festigten. Keshas Geschichte verlief ähnlich. Nachdem sie 2014 den Produzenten Dr. Luke wegen angeblicher emotionaler und körperlicher Misshandlung verklagt hatte, wurde sie zu einer prominenten Stimme in der Debatte um Künstlerrechte und die #MeToo-Bewegung. Ihr Album „Rainbow“ aus dem Jahr 2017 markierte ein fulminantes kreatives Comeback, und 2024 gründete sie ihr eigenes Independent-Label und bewies damit, dass Widerstandsfähigkeit manchmal die größte Stärke eines Stars sein kann.