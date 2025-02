Grimes, die mit bürgerlichem Namen Claire Elise Boucher heißt, hat ihren Ex, Elon Musk, öffentlich beschuldigt, die medizinische Krise ihres Kindes zu ignorieren. In einem X-Posting behauptete sie, das Problem sei dringend und Musk reagiere nicht auf Anrufe, SMS oder E-Mails. Die Sängerin forderte Musk auf, jemanden mit der Angelegenheit zu beauftragen, wenn er sich weigere, direkt zu kommunizieren. Sie behauptet, ihr Kind könnte lebenslange Schäden davontragen, wenn Musk nicht schnell handelt. „Ich gebe keine Details bekannt, aber er antwortet nicht auf Texte, Anrufe oder E-Mails und hat jedes Treffen versäumt und unser Kind wird lebenslange Beeinträchtigungen erleiden, wenn er nicht so schnell wie möglich antwortet, also muss er verdammt noch mal antworten und wenn ich öffentlichen Druck ausüben muss, dann schätze ich, dass wir an diesem Punkt sind“, schrieb die Sängerin. Das ehemalige Paar hat drei gemeinsame Kinder: X Æ A-Xii (4), Exa Dark Sideræl (3), und Techno Mechanicus (2). Grimes kritisierte Musk kürzlich dafür, dass er ihren Sohn zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus mitbrachte und äußerte Bedenken bezüglich der Privatsphäre aufgrund der weit verbreiteten Fotos. Grimes und Musk hatten von 2018 bis 2022 eine Beziehung mit Unterbrechungen. Musk hat mehrere andere Kinder, darunter Zwillinge und Drillinge aus früheren Beziehungen. Kürzlich behauptete die Autorin Ashley St. Clair, sie habe Musks 13. Kind im Jahr 2024 zur Welt gebracht. Sie sagte, sie habe es aus Sicherheitsgründen geheim gehalten, sich aber aufgrund des Drucks der Medien entschlossen, darüber zu sprechen. Musk hat die Vaterschaftsbehauptung weder bestätigt noch kommentiert.