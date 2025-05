Die Golden Globes werden 2026 eine neue Kategorie für den besten Podcast einführen, in der zum ersten Mal sowohl Audio- als auch visuelle Formate gewürdigt werden. Die Nominierten werden aus den 25 beliebtesten Podcasts ausgewählt, wobei die endgültige Kategorie auf sechs Kandidaten eingegrenzt wird. „Da sich die Welt der Unterhaltung ständig weiterentwickelt, freuen wir uns, neue Formen des Geschichtenerzählens zu würdigen“, sagte Helen Hoehne, Präsidentin der Golden Globes. „Podcasts haben sich zu einem tiefgreifenden Medium für den Austausch von Geschichten und den Aufbau von Gemeinschaften entwickelt“, fügte Hoehne in ihrer Erklärung hinzu. Die Globes hoffen, „das heutige Publikum und Konsumverhalten“ widerzuspiegeln, und berufen sich dabei auf Prognosen, wonach die Zahl der weltweiten Podcast-Hörer im nächsten Jahr 600 Millionen übersteigen wird. Zu den jüngsten Neuzugängen bei den Golden Globes gehören der Preis für die beste Stand-Up-Comedy-Darbietung im Fernsehen und der Preis für die beste Kino- und Box-Office-Leistung im Film, die beide erstmals 2024 verliehen werden. Die Verleihung 2026 wird am 11. Januar auf CBS und Paramount+ ausgestrahlt und von Nikki Glaser moderiert. Die Nominierungen werden am 8. Dezember 2025 bekannt gegeben.