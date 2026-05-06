Auch unter den Reichen und Berühmten kann das Leben kompliziert sein, und viele Prominente finden sich in großen Rechtsstreitigkeiten wieder, oft gegeneinander. Im letzten Jahrzehnt waren einige der größten Hollywood-Stars in dramatische, aufsehenerregende Auseinandersetzungen verwickelt. 2018 wurde die Schauspielerin Gwyneth Paltrow zusammen mit ihrem Wellness-Unternehmen Goop von der kalifornischen Lebensmittel-, Arzneimittel- und Medizinproduktebehörde verklagt. Die Klage warf Goop vor, unbegründete Behauptungen über die gesundheitlichen Vorteile einiger Produkte aufgestellt zu haben, darunter das berüchtigte Vaginal-Jade-Ei. Die Staatsanwaltschaft argumentierte, Goops Behauptungen, das Ei könne die Blasenkontrolle verbessern oder einen Harnblasenprolaps verhindern, seien „nicht durch fundierte und verlässliche wissenschaftliche Erkenntnisse belegt“. Der Richter gab dem schließlich Recht, und das Unternehmen zahlte 145.000 US-Dollar und erstattete allen Kundinnen, die das Ei gekauft hatten, den Kaufpreis. 2021 wurde der Rechtsstreit zwischen Nicki Minaj und Tracy Chapman endgültig beigelegt. Chapman reichte Klage ein, nachdem Minaj ihren Song „Baby Can I Hold You“ ohne Erlaubnis in einem ihrer Tracks gesampelt hatte. Die Rapperin behauptete, sie habe „keine Ahnung“ von dem Sample gehabt und bat Chapman inständig, ihr die Rechte zu übertragen, damit sie die Veröffentlichung ihres neuen Albums nicht verzögern müsse. Chapman weigerte sich jedoch wiederholt. Schließlich akzeptierte Chapman Minajs Angebot von 450.000 US-Dollar zur außergerichtlichen Einigung. Der Song schaffte es nie auf Minajs Album, kursiert aber seit Jahren illegal im Internet. Im Jahr 2020 reichte die Musikerin FKA Twigs Klage gegen ihren Ex-Freund, den Schauspieler Shia LaBeouf, wegen angeblicher „unerbittlicher Misshandlungen“ ein. Die Sängerin gab an, LaBeouf habe sie körperlich und seelisch misshandelt und sei extrem kontrollierend gewesen. Der Rechtsstreit zog sich fünf Jahre hin, bevor die Parteien 2025 eine nicht offengelegte Einigung erzielten. Seit Twigs’ Klageerhebung hat sich eine weitere Ex-Freundin von LaBeouf, Karolyn Pho, mit ähnlichen Vorwürfen gemeldet.