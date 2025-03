Der französische Schauspieler Gerard Depardieu muss sich in Paris vor Gericht verantworten, nachdem ihm vorgeworfen wurde, zwei Frauen bei Dreharbeiten zu einem Film im Jahr 2021 sexuell missbraucht zu haben. Der 76-Jährige ist bereits mehrfach des sexuellen Missbrauchs und unangemessenen Verhaltens beschuldigt worden, doch dies ist der erste Fall, der vor Gericht verhandelt wird. Ursprünglich sollte Depardieu, ein Aushängeschild des französischen Kinos, im Oktober 2024 vor Gericht erscheinen, doch der Prozess wurde aus gesundheitlichen Gründen verschoben. Beide Klägerinnen beschuldigen Depardieu der sexuellen Gewalt und des Fehlverhaltens während der Dreharbeiten zu Jean Beckers „Les Volets Verts“. „Er will die Wahrheit sagen, weil er Opfer falscher Anschuldigungen ist. Wir werden von einem belastenden Fall zu einem Fall werden, der zu Gunsten von Gérard Depardieu ausfallen wird“, sagte Depardieus Anwalt Jérémie Assous. Eine der beiden Klägerinnen, die ihr Recht auf Anonymität in Anspruch genommen haben, erzählte der Nachrichtenagentur Mediapart, dass Depardieu sie „gewaltsam“ angefasst habe und schließlich von Leibwächtern weggezogen werden musste. Der Jean-De-Florette-Schauspieler hat alle Anschuldigungen bestritten, doch wenn er für schuldig befunden wird, drohen ihm bis zu fünf Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 75.000 Euro Die französische Schauspielerin Charlotte Arnould wartet ebenfalls auf ihren Prozess, nachdem sie Depardieu beschuldigt hatte, sie 2018 in seinem Haus vergewaltigt zu haben.