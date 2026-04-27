Zwischen Georgina Fleur und Sam Dylan ist der Streit erneut eskaliert. Die beiden liefern sich aktuell wieder eine heftige Auseinandersetzung in den sozialen Medien. Auslöser war eine Instagram-Story von Sam, in der er erklärte, sich nicht weiter zu Georgina äußern zu wollen und andeutete, dass Zuschauer die Hintergründe in der Show Kampf der Reality Allstars sehen würden. Georgina reagierte darauf deutlich und konterte mit schweren Vorwürfen gegen ihren ehemaligen besten Freund. Sie bezeichnete ihn dabei sogar als „Täter“ und machte ihrem Ärger öffentlich Luft. Damit spitzte sich der ohnehin langjährige Konflikt zwischen den beiden erneut zu. Der Streit hat eine längere Vorgeschichte: Früher waren die beiden eng verbunden, doch das Verhältnis zerbrach. Ein zentraler Streitpunkt war unter anderem der Vorwurf von Georgina, Sam habe ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht – was er selbst bestreitet. Auch in der aktuellen Staffel der Realityshow, in der beide aufeinandertreffen, kam es bereits zu einem Gespräch zwischen ihnen. Dieses wurde von der Produktion organisiert, konnte die Situation aber offenbar nicht nachhaltig beruhigen. Die Spannungen bestehen weiterhin und entladen sich nun erneut öffentlich im Netz. Insgesamt zeigt sich, dass der Konflikt zwischen Georgina und Sam trotz mehrfacher Versuche einer Klärung weiterhin ungelöst ist und immer wieder neu aufflammt.