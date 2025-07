Der Country-Sänger Gavin Adcock hat Beyoncés Album „Cowboy Carter“ während eines Auftritts kritisiert und erklärt: „Das ist keine Country-Musik und war es auch nie“. Adcock äußerte sich zu Beyoncés Erfolg in den Charts mit den Worten: „Ihr könnt ihr sagen, dass wir hinter ihren f**kin' **s her sind“, und kritisierte die Einstufung des Albums als Country. Später äußerte er sich auf X gemäßigter und sagte: „Ich glaube wirklich nicht, dass ihr Album als Country-Musik bezeichnet werden sollte“. „Es klingt nicht nach Country, es fühlt sich nicht nach Country an, und ich glaube einfach nicht, dass Leute, die ihr ganzes Leben diesem Genre und diesem Lebensstil gewidmet haben, damit konkurrieren oder zusehen müssen, wie dieses Album an der Spitze bleibt, nur weil sie Beyoncé ist“, so Gavin Adcock. „Cowboy Carter", das im März 2024 veröffentlicht wurde, erreichte die Spitze der Country-Charts und wurde bei den Grammys als Album des Jahres ausgezeichnet, löste jedoch eine Debatte über Genregrenzen aus. Beyoncé hat zuvor gesagt, dass das Projekt begann, nachdem sie sich vom Country-Musik-Establishment „nicht willkommen“ fühlte. Damit bezog sie sich wahrscheinlich auf ihre CMA-Performance von „Daddy Lessons“ mit den Dixie Chicks im Jahr 2016, die sowohl Lob als auch Kritik erntete. Trotz des Erfolges von „Cowboy Carter" erhielt Beyoncé bei den CMA Awards 2025 keine Nominierung, was erneut Kritik am Gatekeeping in diesem Genre auslöste.