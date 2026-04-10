Als „Game of Thrones“ 2011 erstmals ausgestrahlt wurde, entwickelte es sich zu einem kulturellen Phänomen, das epische Fantasy, politische Intrigen und unvergessliche Charaktere miteinander verband. Doch was haben die Darsteller seit dem Ende der Serie gemacht? Peter Dinklage, der Tyrion Lannister verkörperte, avancierte zu einem der herausragendsten Stars der Serie. Bekannt für seinen Witz und seine Intelligenz vor der Kamera, gewann er vier Emmys für seine Darstellung. Nach dem Ende der Serie war Dinklage in großen Filmreihen wie „X-Men“, „Avengers“ und „Die Tribute von Panem“ zu sehen. Er übernahm außerdem die Hauptrolle im Musical „Cyrano“ und wurde dafür für einen Golden Globe nominiert. Emilia Clarke erweckte Daenerys Targaryen zum Leben und verkörperte ihre Entwicklung von einem unschuldigen Mädchen zu einer beeindruckenden Königin. Clarke erhielt während der Laufzeit der Serie vier Emmy-Nominierungen. Seitdem spielte sie in Filmen wie „Ein ganzes halbes Jahr“, „Last Christmas“ und „Solo: A Star Wars Story“ mit. Im Fernsehen war sie 2023 in der Marvel-Serie „Secret Invasion“ zu sehen. Kit Harington verkörperte Jon Snow, den grüblerischen Helden des Nordens. „Game of Thrones“ katapultierte seine Karriere und führte zu Rollen in großen Filmen wie „Pompeii“, „Testament of Youth“ und „Eternals“ (2021). Privat heiratete Harington seine „Game of Thrones“-Kollegin Rose Leslie; das Paar hat zwei Kinder. Sophie Turner spielte Sansa Stark, die sich von einer Spielfigur der Lannisters zur Königin des Nordens entwickelte. Turner wechselte schnell zum Film und übernahm Rollen in „Another Me“, „Barely Lethal“ und als Jean Grey in der „X-Men“-Reihe. Außerdem spielte sie 2022 in „The Staircase“ mit und war 2026 in „The Dreadful“ wieder an der Seite von Harington zu sehen.