Fußball-Weltmeister auf ungewohntem Terrain: Pierre Littbarski beim Suzuki World Triathlon 2025 in Hamburg

Pierre Littbarski hat in Hamburg am Suzuki World Triathlon in der Sprintdistanz teilgenommen. Der 65-Jährige ging als Teil einer Suzuki-Firmen-Staffel als Läufer auf die 5 Kilometer lange Strecke durch die Hansestadt.