Rogelio „Roger“ Nores, ein enger Freund des verstorbenen Liam Payne, hat sich zu ihrer Freundschaft geäußert, nachdem er vom Vorwurf des Totschlags im Zusammenhang mit dem Tod des Sängers freigesprochen wurde. Nores, ein argentinischer Geschäftsmann, sagte in einem Interview, er habe zwar versucht, Payne bei seinen Drogenproblemen zu helfen, aber „am Ende des Tages ist es ihre Entscheidung“. Er beschrieb die „Kette von Ereignissen“, die zu Paynes tragischem Tod führten, als „Pech“, das „in einer Tragödie endete“. Payne, 31, starb im Oktober 2024 nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires. Eine Autopsie bestätigte, dass er mehrere Verletzungen erlitten hatte, und Toxikologieberichte zeigten, dass er zu diesem Zeitpunkt Alkohol, Kokain und Antidepressiva in seinem Körper hatte. Nores verriet, dass er und Payne die letzten sechs Monate seines Lebens zusammen verbrachten und er ihm vor seinem Tod sogar eine Reha empfohlen hatte. Im Dezember 2024 wurde Nores zusammen mit mehreren Hotelangestellten wegen Totschlags angeklagt, aber die Anklage wurde im Februar 2025 fallen gelassen. Sein Anwalt erklärte, dass Drogen die Ursache für den Tod von Payne waren. Nores sprach auch die Reaktionen der Fans von Payne an und räumte ein, dass es für die Fans „schwer“ sei, damit umzugehen. Nores hat auch eine Verleumdungsklage gegen Liams Vater Geoff Payne wegen dessen Äußerungen in den Medien eingereicht. Er hat versprochen, alle „finanziellen Erlöse“ an Paynes Sohn Bear zu spenden. Paynes Familie veröffentlichte eine Erklärung, in der sie das Medieninteresse an dem Fall verurteilte und um Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit bat.